Lucro da indústria chinesa cai 3,5% em março e reforça tendência de desaceleração da economia

Os lucros das indústrias chinesas caíram em março, na comparação anual, revertendo um forte ganho nos primeiros dois meses do ano. Isso é um sinal de fraqueza na segunda maior economia do mundo.

De acordo com dados do Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês) divulgados no sábado, 27, os lucros das indústrias chinesas recuaram 3,5% em março em relação ao ano anterior. Em janeiro e fevereiro deste ano, houve um aumento de 10,2%.

Os dados oficiais mostraram que no primeiro trimestre, o lucro industrial subiu 4,3% em relação a igual período de 2023, superando a queda de 2,3% registrada para o ano todo de 2023.

Freio em março

A atividade econômica da China, incluindo a produção industrial, mostrou uma melhora acima do esperado nos dois primeiros meses do ano, mas logo desacelerou em março.

Alguns economistas dizem que esse resultado se deve principalmente a uma comparação de base baixa para os primeiros dois meses no mesmo período do ano passado, quando a China passou por uma infecção maciça de covid.

A economia chinesa ainda enfrenta ventos contrários, à medida que os gastos internos são tímidos e a crise imobiliária continua.

Segundo o escritório de estatísticas, as indústrias estatais da China relataram uma queda de 2,6% nos lucros no primeiro trimestre, em comparação com um aumento de 0,5% no período de janeiro a fevereiro.

No entanto, empresas estrangeiras ampliaram em 18,1% os lucros nos primeiros três meses, abaixo do ganho de 31,2% nos primeiros dois meses./