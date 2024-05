Fluminense vence na visita ao Colo Colo (1-0) e lidera Grupo A da Libertadores

O Fluminense venceu o Colo Colo nesta quinta-feira (9) por 1 a 0 em Santiago e assumiu a liderança isolada do Grupo A da Copa Libertadores.

O tricolor carioca, atual campeão do torneio continental, conquistou a vitória com um gol de cabeça do zagueiro Manoel no segundo tempo (74') após um bom passe de Marcelo.

Com esse resultado, que encerrou a quarta rodada, o Flu lidera o Grupo A com oito pontos, seguido pelo Cerro Porteño com cinco, Colo Colo com quatro e o último colocado Alianza Lima com três pontos.

axl/ma/aam

