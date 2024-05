'Resgatei minha avó de 94 anos nas costas', diz voluntário em Porto Alegre

O empresário Mateus Pivatto, 35, que está atuando como voluntário em Porto Alegre, fez o resgate de sua própria avó de 94 anos. A idosa mora sozinha em um apartamento no terceiro andar.

O que aconteceu

Idosa não queria sair de casa. O resgate aconteceu por volta das 17h30 de quarta-feira (8), após Helena ficar sem luz, comida e água potável no imóvel localizadona avenida Pará, no bairro São Geraldo. "Eu ainda tive que convencer ela com 94 anos de que ela tinha que ir embora. Minha mãe também precisou convencê-la", conta Pivatto.

Ela tentava acalmar os parentes. "[Minha] mãe ligava e ela dizia que não tinha problema: 'tenho fruta aqui', dizia. Sendo que ela está sem luz desde sexta-feira e tudo que ela cozinhou na sexta-feira já deve ter estragado. Daí ela falou que tinha acabado a última água dela hoje (ontem) e aí não tinha como, a gente foi ali e a resgatou ela".

Resgate aconteceu próximo de onde neto atua como voluntário. Mateus atua na linha de frente dos resgates nos bairros São Geraldo e Humaitá, na zona norte de Porto Alegre. Ele explica que começou inicialmente a fazer as retiradas a pé mesmo e só depois conseguiu um barco com amigos.

Voluntário usa roupa especial. Mateus utiliza uma roupa de neopreme, daquelas utilizadas por surfistas. A maior parte do corpo dele fica protegida da água fria e suja. Porém, ele utiliza tênis, o que faz com que os pés fiquem encharcados o dia todo. Além disso, a roupa tem furos próximos da região do pescoço, então, se ele precisar entrar em um local mais fundo, a água pode entrar por ali.

Quantidade de animais de estimação abandonados impressiona. Em alguns locais é precisa arrombar portões para retirar os pets dos locais, conta o voluntário. "No Humaitá está difícil cara, é muito, muito bicho e eu conheço a região, eu moro na zona sul, mas eu trabalho no Humaitá e eu conheço a região. Tinha muito animal de rua, muito bicho para tudo que é lado, muita gente. Ontem eu resgatei sete gatos, um cachorro e uma senhora. Era tudo dela. E teve outro dia que eu resgatei sete gatos e dois cachorros", explica.

A gente parou com o barco do lado de fora, daí ela jogou a chave lá de cima, daí eu abri as duas portas, daí eu peguei ela e desci até o último degrau para não ter perigo de escorregar, já que tá tudo molhado, e aí eu peguei ela na cacunda e acabei levando até o barco. A gente colocou ela no barco e está em casa agora.

Mateus Pivatto, voluntário

Mais chuvas devem atingir o estado

Nesta sexta-feira (10), o Rio Grande do Sul voltará a ser atingido por chuvas fortes. Segundo o Inmet, entre os dias 10, 11 e 12, a chuva com maior intensidade será entre o centro-norte e o leste gaúcho, incluindo o litoral norte do estado e o sul de Santa Catarina.

Volumes de chuva podem passar dos cem milímetros. "É importante ressaltar que os volumes de chuva previstos podem causar novos transtornos em áreas já afetadas anteriormente. Por este motivo, o Inmet alerta e recomenda acompanhar e seguir as orientações da Defesa Civil Nacional", informou o instituto.

Mais de 1,4 milhão de pessoas já foram afetadas. 136 pessoas estão desaparecidas e 165.112 desalojadas. Ao todo, 428 dos 487 municípios gaúchos —o equivalente a 86% deles — foram afetados.