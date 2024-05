Juiz encerra depoimento após ré abrir cerveja em audiência virtual

Do UOL, em São Paulo

O juiz da 2ª Vara de Augustinópolis, no Tocantins, decidiu encerrar um depoimento após ré abrir uma garrafa de cerveja durante uma audiência virtual.

O que aconteceu

Magistrado determinou a imediata exclusão da ré da audiência virtual. O juiz Alan Ide Ribeiro da Silva também declarou a impossibilidade de realização do interrogatório dela naquela condição. A audiência foi realizada no último dia 6 de maio.

A mulher foi condenada a pagar multa no valor de 10 salários mínimos. O juiz argumentou que ela agiu com má-fé por ter se portado daquela maneira em audiência, durante as oitivas de vítimas e testemunhas.

Na gravação, é possível ver que a mulher abre uma garrafa verde e bebe em frente à câmera. "Doutores, doutores. É o seguinte, doutores. Eu estou vendo que a ré acabou de abrir uma cerveja. Está gravado aqui. Doutores, eu não vou fazer interrogatório de uma pessoa que está bebendo em um ato - que é um ato sério - de julgamento", criticou o juiz Alan Ide Ribeiro da Silva.

A Defensoria Pública entendeu por bem renunciar ao interrogatório da ré. Em nota, o TJTO informou que foram apresentadas as alegações orais pela acusação e defesa, momento que os autos foram conclusos para julgamento.

Audiência criminal envolvia a instrução processual de uma acusação feita pelo Ministério Público contra a ré pela prática dos crimes de ameaça e de injúria racial. A sentença foi proferida no mesmo dia, sendo os pedidos julgados parcialmente procedentes para somente condenar a ré no crime de ameaça.

O nome da ré não foi divulgado pelo Tribunal de Justiça. Por isso, o UOL não conseguiu localizar sua defesa.