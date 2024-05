Fluminense vence na visita ao Colo Colo (1-0) e lidera Grupo A da Libertadores

O Fluminense venceu o Colo Colo nesta quinta-feira (9) por 1 a 0 em Santiago e assumiu a liderança isolada do Grupo A da Copa Libertadores.

O tricolor carioca, atual campeão do torneio continental, conquistou a vitória com um gol de cabeça do zagueiro Manoel no segundo tempo (74') após um bom passe de Marcelo.

Com esse resultado, que encerrou a quarta rodada, o Flu lidera o Grupo A com oito pontos, seguido pelo Cerro Porteño com cinco, Colo Colo com quatro e o último colocado Alianza Lima com três pontos.

Agora o Fluminense de Fernando Diniz enfrentará os dois últimos jogos em casa contra Cerro Porteño e Alianza Lima, precisando de apenas um ponto para avançar às oitavas de final.

Já o Colo Colo jogará contra esses mesmos times como visitante.

- Colo Colo domina -

Os chilenos surpreenderam o atual campeão da Libertadores com uma forte pressão que em alguns momentos prendeu o Fluminense em sua própria área.

'El Cacique' teve mais de 60% de posse de bola e tentou 12 chutes contra o time carioca, mas nenhum deles acertou o gol. Um mal que atinge o Colo Colo nesta Libertadores, em que marcou apenas dois gols.

O fraco desempenho do Fluminense foi agravado pela lesão do ex-atacante da Juventus e do Bayern de Munique, Douglas Costa, que deixou o jogo perto do intervalo e foi substituído por Alexsander.

- Sorte de campeão -

O Colo Colo não diminuiu o ritmo após o intervalo e continuou a pressionar para encontrar o gol que lhe daria a liderança do Grupo A, mas ele nunca aconteceu.

Embora estéril, o domínio local foi tão perceptível que até o zagueiro uruguaio Maximiliano Falcón foi visto rondando a área do Flu por vários minutos.

Mas na primeira chegada do Fluminense no estádio Monumental, seus veteranos se uniram para abrir o placar.

O experiente lateral-esquerdo Marcelo, de 35 anos, cruzou para a área após a bola ser afastada pela defesa chilena, e o zagueiro Manoel (34') desviou de cabeça para o fundo da rede.

Com a vantagem, os visitantes se fecharam e o Colo Colo quase não teve chances de empatar.

O técnico argentino Jorge Almirón ampliou assim a sequência ruim contra o Fluminense, contra quem perdeu três duelos no ano passado, dois com o Colo Colo, e a final da Libertadores-2023 com o Boca Juniors.

O Colo Colo visita o Alianza Lima na próxima quarta-feira, enquanto o Fluminense recebe o Cerro Porteño, no Maracanã, no dia seguinte.

axl/ma/aam

© Agence France-Presse