BBB do Detran terá 'câmera da PM' para coibir fraudes em exames para CNH

A atuação de agentes ligados ao Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito) passará a ser monitorada por câmeras instaladas nos respectivos uniformes, similar ao que ocorre com policiais militares. O equipamento será instalado em funcionários durante fiscalizações e também examinadores que aplicam provas práticas para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Segundo o órgão, o objetivo da medida é otimizar a fiscalização e trazer mais segurança dos atos praticados pelos seus agentes. Na prática, a ideia é coibir fraudes nos processos, como possíveis propinas durante testes para a CNH.

"A adoção de tecnologias inovadoras, como o monitoramento audiovisual, é fundamental para garantir a excelência dos processos internos e dos serviços oferecidos à sociedade", diz Eduardo Aggio, diretor-presidente do Detran-SP.

O projeto deve ser implementado nos próximos 90 dias, após análise de equipe multidisciplinar composta por 15 pessoas. Mais de 62 mil agentes passarão a usar as câmeras. Vale lembrar que atualmente carros utilizados pelas autoescolas já contam com câmeras para monitorar a ação de motoristas e examinadores.

