Vai faltar carro? Enchente no RS afeta produção de Onix e outros veículos

Além de causar mais de cem mortes e deixar milhares de pessoas desabrigadas, as enchentes que têm atingido o Rio Grande do Sul nos últimos dias também estão afetando a produção e a distribuição de veículos.

Considerando apenas montadoras de automóveis, General Motors, Toyota e Fiat foram afetadas pelo mau tempo devido a problemas com fornecedores de autopeças e também por questões logísticas.

Paralisação na General Motors

Fábrica da General Motors em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre, produz Chevrolet Onix e Onix Plus Imagem: Omar Freitas/Agência RBS/Folhapress

A General Motors, que possui fábrica em Gravataí (RS), na Região Metropolitana de Porto Alegre, confirmou que paralisou sua produção entre os dias 8 e 10 de maio em decorrência das enchentes.

A unidade de Gravataí produz os modelos Chevrolet Onix e Onix Plus, dois dos carros mais vendidos da GM no mercado brasileiro.

Em nota enviada ao UOL Carros, a General Motors informa que, "em razão das fortes chuvas que atingem o Estado do Rio Grande do Sul, concedeu days off [dias de folga] nos dias 8, 9 e 10 de maio na fábrica de Gravataí como medida para priorizar a segurança dos seus empregados " .

A GM acrescenta que a fábrica já estava com parada programada nos dias 6 e 7 de maio, o que "minimizou os impactos". "A empresa também tem trabalhado em conjunto com o Instituto GM e voluntários para apoiar empregados atingidos e a comunidade com doações em dinheiro, alimentos e roupas, além do empréstimo de veículos para operações de resgate."

Segundo o diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Gravataí Valdir Ascari, o Quebra Molas, as instalações da fábrica da GM no Rio Grande do Sul não foram atingidas pela chuva

Ainda conforme o dirigente sindical, a montadora mantém um estoque de veículos entre 15 mil e 19 mil unidades, volume suficiente para cerca de 30 dias de vendas

Fiat para produção do Cronos na Argentina

Fiat Cronos Imagem: Divulgação

Já a Stellantis, empresa dona da Fiat, chegou a suspender a produção de sua fábrica em Córdoba, na Argentina, devido à falta de peças - fornecedores brasileiros têm enfrentado dificuldades devido bloqueios de rodovias no Rio Grande do Sul. A unidade fabril do país vizinho produz o Fiat Cronos.

A fabricante declarou por meio de nota que "estão sendo levantados os impactos em fornecedores diretos e indiretos para dimensionar eventuais consequências na produção das plantas da Stellantis na região."

A Stellantis finaliza, dizendo que "já se mobilizou com doações de mantimentos e, juntamente com seus funcionários, concessionários e consumidores e auxilia com a arrecadação de mantimentos e recursos a serem destinados aos órgãos e entidades oficiais definidos pelo governo local".

Centro de distribuição da Toyota é afetado

Centro em Guaíba (RS) distribui para o Brasil Toyota Hilux (foto) e SW4 produzidos na Argentina Imagem: Divulgação

Outra marca que também sofre com a enchente é a Toyota, que teve seu centro de distribuição localizado em Guaíba (RS) afetado pelo desastre natural. "A Toyota do Brasil confirma que seu centro de distribuição em Guaíba foi impactado pela cheia na região sul do país" , diz a montadora.

Funcionários da Toyota conseguiram acessar as instalações nesta quinta-feira (9), quando o nível da água nas vias do entorno abaixou, e constatou que a água não entrou no prédio. Além isso, a fabricante informa que, dos cerca de 1,1 mil veículos que estão no local, apenas cinco foram danificados.

A Toyota usa o local para distribuir para diferentes regiões do Brasil os dois modelos que atualmente produz em Zárate, na Argentina: a picape Hilux e o SUV SW4.

"A empresa tem oferecido todo apoio e suporte aos seus funcionários locais para que, junto a seus familiares, se mantenham em segurança e, posteriormente, consigam se restabelecer. A Toyota reforça que seguirá engajada na recuperação e reconstrução do estado", acrescenta a montadora.

