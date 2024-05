Palmeiras goleia Liverpool (5-0) no Uruguai e fica a um passo das oitavas da Libertadores

O Palmeiras goleou o uruguaio Liverpool por 5 a 0 nesta quinta-feira (9), em sua visita a Montevidéu, e se consolidou na liderança do grupo F da Libertadores.

Os gols do time paulista foram marcados por Raphael Veiga, aos 44 e 71 minutos, Endrick (82'), Rony (90'+1) e Gustavo Gómez (90'+6, de pênalti).

Com este resultado, o Verdão chega a 10 pontos, seis a mais que seu adversário desta noite, e que Independiente del Valle e San Lorenzo, que se enfrentaram no mesmo horário em Buenos Aires, com triunfo dos argentinos por 2 a 0.

O Palmeiras de Abel Ferreira só precisa ganhar mais um ponto nas próximas duas rodadas, que serão disputadas em casa, para garantir sua vaga nas oitavas de final.

- Raphael Veiga abre o placar -

O Liverpool entrou em campo com o intuito de surpreender o time brasileiro, e quase conseguiu, quando, aos 3 minutos, Matías Ocampo recebeu um passe de Martín Barrios e superou o goleiro Weverton. O gol foi anulado por impedimento claro de seu autor.

Apesar do susto, era o Verdão, de camisa amarela, quem dominava as ações e, aos 15 minutos, Raphael Veiga teve a seus pés a primeira oportunidade de gol, mas seu chute forte de fora da área acertou a trave.

Cientes da superioridade técnica dos adversários, os uruguaios comandados pelo técnico Emiliano Alfaro esperaram em seu campo, com um bom trabalho defensivo, principalmente de Enzo Martínez e Matías de los Santos, para tentar contra-atacar em velocidade.

Aos 20 minutos, Barrios tentou a sorte em um chute de longe que foi defendido por Weverton.

Foi só no final do primeiro tempo que começou a chuva de gols: Veiga recebeu um passe, fintou na entrada da área e marcou o primeiro gol do jogo com um belo chute.

- Quatro gols no 2º tempo -

Depois de uma cobrança de falta muito bem executada por Rodríguez que Weverton mandou para escanteio, o segundo tempo transcorreu de forma monótona até que o Palmeiras teve duas oportunidades claras para aumentar o placar: Rony e Endrick, que haviam acabado de entrar, tentaram, mas não conseguiram marcar.

Mas, aos 71 minutos, os paulistas começaram a deslanchar. Em uma jogada de ataque rápida e perfeitamente montada, Endrick deu uma assistência para Veiga que marcou seu segundo gol.

O Liverpool se animou três minutos depois (74'), quando o árbitro colombiano Andrés Rojas marcou pênalti por toque de mão na área de Murilo, mas, após consultar o VAR, revisou a decisão e viu impedimento de Jean Pierre Rosso no início da jogada.

Oito minutos após esse lance, veio o terceiro do Verdão: um escanteio e duas cabeçadas na pequena área, a segunda delas do atacante Endrick para o fundo da rede.

E depois, o Palmeiras marcou mais dois gols, um de Rony, e o quinto de Gustavo Gómez, de pênalti, após Rosso cometer falta em Rony, no final do jogo.

O Liverpool aguentou o quanto pôde, mas o time paulista fez valer a sua superioridade.

O Palmeiras confirmou que tem bons motivos para almejar a conquista do seu quarto título da Libertadores.

dg/gfe/aam/rpr

© Agence France-Presse