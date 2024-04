STJD suspende Textor, dono da SAF Botafogo, por 45 dias

O STJD impôs nesta sexta-feira (26) uma suspensão de 45 dias ao americano John Textor, dono da SAF Botafogo, por ofensas proferidas contra o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, após uma derrota de seu clube para o Palmeiras em novembro.

Durante uma sessão virtual à qual Textor não compareceu, o tribunal pleno do STJD também decidiu por multar o bilionário em R$ 100 mil.

Textor é acusado de violar dois artigos do Código Brasileiro de Justiça Esportiva por ofensa à honra e invadir o local destinado à equipe de arbitragem ou o local da partida.

O julgamento havia sido adiado em duas oportunidades.

Em novembro de 2023, após uma derrota por 4-3 do Botafogo para o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, o empresário protestou duramente um cartão vermelho dado a um jogador do clube alvinegro quando sua equipe vencia por 3 a 1, a quinze minutos do apito final.

"Isso é corrupção, é roubo", acusou Textor após o jogo, antes de exigir a renúncia de Ednaldo Rodrigues.

Após os fatos, o americano foi suspenso preventivamente por 30 dias, uma pena que depois foi aumentada para 35 dias.

Proprietário da SAF Botafogo desde março de 2022, o bilionário de 58 anos sacudiu o futebol brasileiro ao denunciar reiteradamente um suposto esquema de manipulação de resultados.

Ele apresentou na segunda-feira suas denúncias a uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado que investiga suspeitas de manipulação de resultados de jogos.

Durante três horas de interrogatório na CPI criada pelo ex-jogador e hoje senador Romário (PL-RJ), Textor denunciou uma "caixa preta" na maneira como a CBF escolhe os árbitros das partidas.

Em particular, ele citou exemplos de irregularidades que teriam beneficiado o Palmeiras, que acabou se tornando campeão brasileiro de 2023 após um colapso inédito do Botafogo na reta final da competição.

O empresário americano preside o grupo Eagle Football, com participações no Olympique de Marselha, no Molenbeek belga e no Crystal Palace inglês, além do Botafogo.

Textor também responde a outro processo no STJD por não apresentar provas de suas acusações sobre manipulação de jogos no futebol brasileiro. O julgamento ainda não tem data para começar.

ll/rsr/ol/am

© Agence France-Presse