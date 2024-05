Macron tenta convencer Xi a fazer concessões comerciais em viagem aos Pirineus

TARBES, FRANÇA (Reuters) - O presidente da França, Emmanuel Macron, recebe o presidente chinês Xi Jinping nas montanhas dos Pirineus nesta terça-feira, no segundo dia de uma viagem durante a qual o líder da potência asiática mostrou poucos sinais de estar pronto para oferecer grandes concessões no comércio ou na política externa.

Macron levará Xi para almoçar nas montanhas que lhe são queridas por ser o local de nascimento de sua avó materna.

Os assessores do presidente francês descreveram essa visita como uma quebra de protocolo para ter a chance de conversar diretamente com Xi, sem a presença de muitos assessores de ambos os lados.

Um dos principais objetivos de Macron na visita é tentar convencer Xi a reduzir o desequilíbrio comercial entre as duas regiões, com melhor acesso para as empresas europeias na China e menos subsídios para os exportadores chineses.

Macron tem um histórico de tentar estabelecer relações pessoais fora do protocolo com seus pares, mesmo com aqueles de quem discorda veementemente.

O convite a Xi para os Pirineus tem ecos de quando o então presidente dos EUA, Donald Trump, se juntou a Macron em 2017 para assistir ao desfile do Dia da Bastilha, ou da viagem do líder russo Vladidmir Putin em 2019 ao retiro de verão do presidente francês na fortaleza de Bregancon, no sudeste da França.

"Emmanuel Macron tentou essa diplomacia narcisista de 'eu bajulo o tirano' com Vladimir Putin por cinco anos, com a fortaleza de Bregancon... a camaradagem", disse Raphael Glucksmann, que lidera os socialistas franceses no Parlamento Europeu, à rádio RTL.

"E tudo isso acabou com o quê? A invasão da Ucrânia e as ameaças às nossas democracias", disse Glucksmann.

As empresas francesas e chinesas concluíram alguns acordos na segunda-feira, abrangendo os setores de energia, finanças e transporte paralelamente à visita de Xi, mas a maioria eram acordos de cooperação ou compromissos renovados de trabalho conjunto, e não houve negócios significativos.

As esperanças europeias de um pedido de avião da Airbus para coincidir com a visita de Xi parecem ter sido frustradas, com os dois lados concordando apenas em expandir a cooperação.

Fontes do setor dizem que os dois lados estão em negociações sobre um novo pedido de avião há meses.

Historicamente, a China tem sinalizado grandes encomendas de jatos programadas para coincidir com visitas de Estado, mas as negociações entre a Airbus e a agência de compras CASC da China provavelmente serão difíceis e não há garantia de que resultarão em um acordo, disseram as fontes.

Entretanto, os fabricantes franceses de conhaque comemoraram nesta terça-feira, quando Xi apresentou o que Macron descreveu como uma "atitude aberta" em relação a uma disputa comercial entre os dois países.

Uma fonte diplomática francesa disse que a China não imporá impostos e taxas alfandegárias sobre o conhaque francês enquanto se aguarda a investigação sobre a disputa. Xi não fez comentários sobre isso durante suas muitas declarações públicas na segunda-feira.

(Por Elizabeth Pineau, Tassilo Hummel, Tim Hepher, John Irish, Leigh Thomas e Dominique Patton em Paris; Piotr Lipinski em Gdansk)