Operação cumpre mandados de prisão contra membros do PCC em SP, diz polícia

Uma operação da Polícia Militar e do Ministério Público de São Paulo mira suspeitos de integrarem o PCC e cometerem extorsões no estado.

O que aconteceu

Onze mandados de prisão são cumpridos em São Paulo, Mogi das Cruzes, Arujá, Suzano, Poá, Santa Isabel e São José dos Campos. Outros 17 de busca e apreensão também são cumpridos na manhã desta terça-feira (7).

Criminosos emprestavam dinheiro com juros de até 300% ao mês. Se não recebiam o pagamento no prazo correto, eles cometiam extorsões e ameaças contra as vítimas. A informação é do Ministério Público de São Paulo.

Os crimes eram cometidos na região do Alto Tietê e na capital. O grupo é investigado por extorsão, agiotagem e lavagem de dinheiro. Não há até o momento um balanço de quantas pessoas foram presas.

Suspeitos ostentavam vida de luxo nas redes sociais, informou Ministério Público. Eles não tiveram identidade divulgada pela polícia ou pelo MP.

Fuzis e pistolas de uso restrito, munições, carregadores, dinheiro em espécie, celulares e relógios foram apreendidos.