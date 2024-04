Rússia ataca linhas ferroviárias da Ucrânia para interromper fornecimento de armas dos EUA, diz fonte

Por Tom Balmforth

Kiev (Reuters) - A Rússia está atingindo linhas ferroviárias ucranianas com ataques aéreos para interromper a entrega de armas norte-americanas desesperadamente necessárias para a frente de batalha e complicar a logística militar, disse uma fonte da inteligência de Kiev nesta sexta-feira.

Os Estados Unidos aprovaram um pacote de ajuda de 61 bilhões de dólares para a Ucrânia nesta semana e disseram que as primeiras entregas devem chegar em questão de dias, aliviando a escassez aguda de projéteis de artilharia que prejudicou as forças de Kiev por meses.

Como a ajuda foi finalizada após seis meses de disputas no Congresso dos EUA, o ministro da Defesa da Rússia disse na terça-feira que Moscou aumentaria os ataques aos centros de logística e locais de armazenamento de armas ocidentais.

Na quinta-feira, a infraestrutura ferroviária ucraniana foi alvo de ataques russos na região oriental de Donetsk, na região nordeste de Kharkiv e na região central de Cherkasy, informou a empresa ferroviária nacional.

As autoridades ucranianas raramente fornecem declarações detalhadas sobre ataques a alvos militares sensíveis, mas a fonte da inteligência ucraniana confirmou à Reuters que houve ataques à infraestrutura ferroviária com o objetivo de interromper o fornecimento de armas.

"Além disso, a complicação geral de nossa logística", acrescentou a fonte.

Superando em número e em velocidade as forças de Kiev muitas vezes, as tropas russas têm tido o ímpeto do campo de batalha desde fevereiro, quando capturaram a cidade de Avdiivka, um bastião de longa data.

Uma autoridade de defesa dos EUA, falando sob condição de anonimato, disse na quinta-feira que o objetivo da ajuda dos Estados Unidos era permitir que a Ucrânia recuperasse a iniciativa.

A Rússia tem atacado periodicamente a infraestrutura ferroviária durante os 26 meses de invasão.