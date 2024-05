Preços do minério de ferro ficam estáveis com esperanças de estímulo ao setor imobiliário

PEQUIM (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro ficaram praticamente estáveis nesta terça-feira após terem registrado forte aumento no dia anterior, com os investidores reagindo às medidas de estímulo imobiliário propostas e ao reabastecimento das usinas depois do feriado.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia em baixa de 0,06%, a 886,5 iuanes (122,88 dólares) a tonelada.

Os preços subiram 2,63% na segunda-feira, o primeiro dia de negociação desde o fim do feriado de cinco dias do Dia do Trabalho na China, no início de maio.

O Politburo da China disse em um comunicado em 30 de abril que as autoridades deveriam conduzir pesquisas sobre políticas e medidas para reduzir o estoque de habitações a fim de prevenir e dissipar o risco no mercado imobiliário, alimentando as esperanças de mais estímulos.

"Ainda haverá certo aumento na demanda no futuro, e a oferta e a demanda de minério de ferro serão fortes", disseram os analistas do provedor de informações Shanghai Metals Market em nota.

A confiança do mercado foi elevada pela maior emissão de títulos especiais, disseram eles.

Uma pesquisa da consultoria Mysteel mostrou que a produção de metais quentes durante o período de cinco dias do feriado aumentou 0,9% em relação ao nível anterior ao feriado, atingindo uma média de 2,33 milhões de toneladas por dia.

O índice dos gerentes de compras para a indústria siderúrgica na região de Hebei, a maior produtora de aço da China, subiu 12,7 pontos percentuais em abril, atingindo 60,3, segundo dados da Associação da Indústria Metalúrgica de Hebei, indicando uma forte melhora no sentimento das siderúrgicas.

O carvão metalúrgico avançou 1,01% nesta terça-feira, enquanto o coque recuou 0,25%.

(Reportagem de Andrew Hayley)