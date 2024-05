Advogado e policial são presos suspeitos de integrarem milícia de Zinho

Do UOL, São Paulo

Um policial civil e um advogado foram presos hoje em uma operação do Ministério Público do Rio de Janeiro suspeitos de envolvimento com milícia liderada por Zinho.

O que aconteceu

O policial repassava ao advogados informações sigilosas e privilegiadas. Os dados eram extraídos da Polícia Civil e diziam sobre integrantes da milícia chefiada por Luiz Antônio da Silva Braga, conhecido como Zinho.

O Ministério denunciou o agente público e o advogado por manutenção da organização paramilitar ''Bonde do Zinho'' e por violação de sigilo funcional. Os crimes ocorreram de setembro de 2020 a julho de 2022. Pelo menos 19 consultas a nomes de milicianos foram feitas nesse período.

O advogado foi preso em Jacarepaguá e o policial civil na Tijuca. Além dos mandados de prisão, três mandados de busca e apreensão foram feitos em endereços ligados aos denunciados, no Centro do Rio, Barros Filho e Jacarepaguá.