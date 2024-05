Rastreador ajuda a recuperar R$ 200 mil em itens furtados de farmácia em SP

Uma antena com rastreador acoplada em um lote de produtos furtados de uma farmácia ajudou a Polícia Militar a recuperar a carga em um imóvel na segunda-feira (27) na região da Sé, no centro de São Paulo.

O que aconteceu

Carga furtada estava avaliada em mais de R$ 200 mil. Os itens foram furtados de um estabelecimento na região do Cambuci, também no centro, na madrugada de segunda. Entre os produtos levados pelos criminosos estavam medicamentos, protetores solares e produtos de skincare. O nome do estabelecimento não foi divulgado.

Gerente do estabelecimento registrou boletim de ocorrência após ser comunicada do furto pelo serviço de segurança. As informações são da SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo.

Antena com rastreador acoplada na caixa levou os policiais até o imóvel onde estavam as mercadorias. Na residência, foram achados três sacos com os produtos furtados.

Na garagem, um carro com queixa de roubo foi achado pelos agentes. No veículo, que teria sido usado pelos criminosos para furtar a farmácia, foram encontrados dois sacos com os itens. Ninguém foi encontrado no local.

Medicamentos foram apreendidos e, depois, devolvidos à representante da farmácia. O caso foi registrado como localização e apreensão de objeto no 8ºDP (Distrito Policial), do Brás. As investigações continuam para prender os envolvidos no crime.