American Airlines reduz previsão de lucro para o 2º trimestre

Por Rajesh Kumar Singh e Kannaki Deka

(Reuters) - A American Airlines reduziu nesta terça-feira sua previsão de lucro para o segundo trimestre em meio a um poder de precificação enfraquecido, fazendo com que suas ações caíssem cerca de 8% nas negociações de pós-mercado nos Estados Unidos.

A empresa também disse que seu diretor comercial, Vasu Raja, deixará o cargo em junho. Raja tem liderado a nova estratégia de negócios da companhia aérea, com sede no Texas.

A American Airlines espera agora lucro ajustado de 1,00 a 1,15 dólar por ação no segundo trimestre, em comparação com sua previsão anterior de entre 1,15 e 1,45 dólar por ação.

A empresa também prevê que a receita total por assento-milha disponível, uma medida de poder de precificação, recue cerca de 5% a 6% em relação ao ano anterior. Isso se compara a uma queda de 1% a 3% esperada anteriormente.

A companhia revisou para baixo suas perspectivas, mesmo com a projeção de que a demanda por viagens durante o verão nos EUA atingirá níveis recordes.

A Administração de Segurança de Transporte dos EUA (TSA, na sigla inglês) apurou 2,95 milhões de passageiros de companhias aéreas na sexta-feira, o maior número em um único dia.

O recorde de viagens coincidiu com o fim de semana do Memorial Day, feriado que marca o início da temporada de viagens de verão norte-americana, que tende a ser a temporada mais lucrativa para as companhias aéreas dos EUA.

