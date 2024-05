Botafogo empata com Junior Barranquilla (0-0) e termina em 2º no Grupo D da Libertadores

O Botafogo empatou em 0 a 0 na visita ao colombiano Junior Barraquilla nesta terça-feira (28), em um duelo do Grupo D entre dois times que já estavam classificados para as oitavas de final da Copa Libertadores-2024 e terminou em segundo na chave.

O empate era suficiente para que 'El Tiburón' terminasse em primeiro. As duas equipes encerraram a primeira fase com 10 pontos, mas os colombianos têm melhor saldo de gols.

No outro duelo, a equatoriana LDU venceu o Universitario, do Peru, por 2 a 0 e, com 7 pontos, avançou aos playoffs da Copa Sul-Americana. Os peruanos terminaram em último, com 5.

- Junior surpreende e termina invicto -

O Junior, comandado pelo técnico Arturo Reyes, superou as expectativas nesta Libertadores. O atual campeão colombiano chegou como candidato a avançar para a próxima fase, mas não era o favorito para terminar na liderança.

Nesta terça-feira, o time se contentou em fazer um jogo ordenado e manter o Botafogo longe do goleiro uruguaio Santiago Mele.

Depois de seis jogos, os colombianos encerraram a fase de grupos invictos e com vitórias históricas como contra a LDU na altitude de Quito (2.800 metros acima do nível do mar), em condições muito diferentes das de Barranquilla, a cidade quente do Caribe colombiano.

O Botafogo, apesar de classificado, tentou sair na frente no primeiro tempo, mas a defesa colombiana respondeu com firmeza.

Os jogadores do time carioca comandado pelo técnico português Artur Jorge foram mais insistentes e ousados a partir dos 24 minutos, quando o volante Víctor Cantillo, peça fundamental no meio-campo, saiu lesionado. Reyes corrigiu o meio de campo e voltou a equilibrar o duelo.

O Botafogo queria se vingar da derrota por 3 a 1 sofrida no Rio de Janeiro, na primeira rodada, resultado que impulsionou o Junior no torneio e obrigou o time alvinegro a se recuperar e superar LDU e Universitário.

- Botafogo fica com dez -

No segundo tempo o roteiro mudou completamente. Aos 61 minutos de jogo, o ponta-esquerda uruguaio Diego Hernández foi expulso e deixou o Botafogo com dez em campo.

O Junior, bem mais relaxado, passou então a tocar a bola com tranquilidade. Bem à vontade em campo, os 'albirrojos' não arriscaram muito e começaram a deixar o tempo correr para se manterem na liderança do Grupo D. Arturo Reyes mexeu na equipe e colocou jogadores com a função de administrar o empate.

O Botafogo encerrou assim a sua participação na fase de grupos do principal torneio de clubes da América do Sul, em que começou cheio de dúvidas.

Desde fevereiro, o clube carioca teve três treinadores: Tiago Nunes, Fábio Matías - que sofreu a derrota para o Junior - e agora Artur Jorge.

O técnico português deu uma nova vida a jogadores como Óscar Romero e Júnior Santos, que enfrentarão a fase decisiva da Libertadores com outras ambições.

