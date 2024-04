Kiev esvazia dois hospitais depois de chefe da KGB de Belarus espalhar temores sobre bombardeio

Kiev (Reuters) - Dois hospitais civis da capital da Ucrânia, Kiev, foram esvaziados nesta sexta-feira após o chefe do serviço secreto KGB de Belarus ter dito que os locais abrigavam soldados, elevando temores de um bombardeio contra os prédios.

A prefeitura de Kiev afirmou, sem especificar qual, que um vídeo com grande circulação nas redes continha uma ameaça a ambas as instalações, incluindo um hospital infantil, sob falsas acusações de que soldados estavam se refugiando no local.

“Isso é uma grande mentira e uma provocação do inimigo, que a está usando para atacar a infraestrutura social da capital”, afirmou a prefeitura pelo Telegram.

Ivan Tertel, chefe da KGB de Belarus, deu o endereço de dois hospitais de Kiev onde, segundo ele, soldados estão “se escondendo atrás das costas de crianças”.

“Sem dúvida, todos eles sofrerão uma punição muito merecida, embora tenham escolhido hospitais de Kiev como seu covil”, disse ele, em discurso transmitido pela agência de notícias estatal Belta.

Belarus não tem tropas na Ucrânia, mas Minsk é aliada de Moscou, e as forças russas usaram o território do país para invadir o solo ucraniano em fevereiro de 2022.

Autoridades de Kiev afirmaram que estavam transferindo pacientes e equipes de ambos os hospitais para outras instalações médicas. O prefeito da cidade, Vitali Klitschko, afirmou ter visitado ambos os locais nesta sexta-feira.

“Estamos fazendo tudo para proteger crianças, seus pais e os pacientes adultos e membros das equipes dos hospitais de um possível ataque contra essas instalações, algo que foi anunciado pelo agressor”, disse.

