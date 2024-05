Não pedem mais resgate, pedem água, diz deputada

O principal pedido das vítimas das chuvas que assolam o Rio Grande do Sul é por água potável, relatou a deputada estadual Bruna Rodrigues (PCdoB-RS) em entrevista ao UOL News nesta terça (7).

Há o problema das áreas alagadas, onde não se consegue chegar e as pessoas precisam ser resgatadas e sair. Em outras regiões, que não estão alagadas, a água não está chegando. Há bairros que não estão alagados, mas não tenho água há três dias. No meu bairro todo, não tem água há três dias.

Meu Instagram está parando aqui, de tanto pedido de água. Agora, as pessoas não estão mais pedindo para serem resgatadas, porque acho que as pessoas nem tem mais bateria para isso. Quem está em lugar seguro, não tem água. As pessoas estão pedindo água. Bruna Rodrigues, deputada estadual (PCdoB-RS)

Bruna reforçou o pedido de ajuda às vítimas no Rio Grande do Sul e relatou que a situação no estado continua dramática.

Consegui uma parceria com a Brigada Militar, na qual abrimos caminho para a chegada de suprimentos em Canoas, uma cidade que ficou completamente submersa e que tem provavelmente o maior número de mortos do estado. Quando cheguei, eu me senti em um filme de terror. As pessoas saíram da água e foram para pontos com dificuldades para ter diesel e luz.

O Rio Grande do Sul suplica ajuda. O Brasil tem sido solidário, mas ainda é insuficiente. Estamos pedindo barcos. Não dá mais para chegar a determinadas regiões. Ontem, retirei uma equipe de uma área alagada porque já estava dando choque. Toda ajuda e solidariedade é fundamental. Bruna Rodrigues, deputada estadual (PCdoB-RS)

