Prefeito diz que Eldorado do Sul (RS) terá de ser evacuada totalmente

O prefeito de Eldorado do Sul, Ernani de Freitas (PDT), avisou hoje que a cidade de 40 mil habitantes está tomada pela água e que será necessário fazer a evacuação total.

O que acontece

Prefeito disse que a água alagou 100% do centro da cidade. Em declaração à rádio Guaíba, Freitas citou as dificuldades que tem enfrentado, como a falta de energia elétrica e o aumento no número de saques.

Ele também contou que tem recebido apoio de outros prefeitos para abrigar a população de Eldorado do Sul: "Eu estou tentando agora transferir essas pessoas até para os municípios do litoral. Alguns prefeitos da cidade do litoral me ofereceram abrigo, me ficaram de me mandar até ônibus. As coisas estão se encaminhando."

Realmente vou ter que evacuar toda a cidade, vou ter que tirar tudo. Só pode ficar aqui no nosso município quem terá condições de ficar trabalhando para fazer o rescaldo [de limpeza] da cidade. Porque a cidade está sem água, sem luz, e tomada pela água [das enchentes]. Então, se Deus quiser, apesar de todas essas dificuldades, nós vamos conseguir sair dessa e vamos recuperar a nossa cidade. Eu sei que será difícil. Vamos demorar pelo menos um ano para recuperá-la. Ernani de Freitas, prefeito de Eldorado do Sul

Em entrevista horas depois, o prefeito de Porto Alegre ofereceu ajuda à população de Eldorado do Sul, com lugares nos abrigos. "Nesses momentos não existe fronteira, temos que ajudar quem precisa de ajuda", disse Sebastião Melo (MDB), sem informar se a capital teria capacidade para receber cerca dos 40 mil moradores de Eldorado do Sul.

Banhada pelas águas do Guaíba. Eldorado do Sul está situada na região metropolitana de Porto Alegre e está em área de preservação ambiental do Delta do Jacuí. O município possui 42.490 mil habitantes, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de 2021.

Chuvas deixaram 90 mortos no RS

A Defesa Civil informou que subiu para 90 o número de mortos. A atualização é da manhã desta terça-feira (7).

Mais de 850 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas no estado. São 132 desaparecidos e 361 feridos, segundo o boletim da Defesa Civil Estadual. Ao menos ficaram 155.741 desalojadas.

Dos 497 municípios gaúchos, 388 sofreram alguma consequência dos temporais. Na região metropolitana de Porto Alegre, a água deixou pessoas ilhadas e fechou hospitais em Canoas. O clima é de "zona de guerra".

A previsão é de chuvas intensas em algumas áreas do Rio Grande do Sul nas próximas 24 horas. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta para tempestades entre hoje e amanhã. Pedro Osório, Bagé, Arroio Grande e outras cidades próximas à fronteira com Uruguai, devem ser afetadas. Também há risco de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, além de alagamentos.