Paula Badosa elimina Andreeva na primeira rodada do WTA 1000 de Roma

A tenista espanhola Paula Badosa, ex-número 2 do mundo e agora ocupando apenas a 126ª posição no ranking da WTA, conseguiu se classificar com facilidade para a segunda rodada do torneio WTA 1000 de Roma, ao derrotar a jovem russa Mira Andreeva, de 17 anos e 40ª do mundo, nesta terça-feira (7) por 2 sets a 0, parciais de 6-2 e 6-3.

Badosa, que recentemente revelou que precisou receber injeções de cortisona para suportar as dores nas costas e poder continuar competindo, havia sido eliminada em sua estreia no torneio anterior, o WTA 1000 de Madri, ao perder para a bielorrussa Aryna Sabalenka.

Na próxima fase da competição italiana, Badosa vai enfrentar a americana Emma Navarro (22ª).

Antes do início do torneio de Roma, a tenista catalã nascida em Nova York anunciou o fim do relacionamento amoroso com o grego Stefanos Tsitsipas, oitavo do ranking da ATP.

