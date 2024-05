TikTok processa EUA devido à lei para proibir sua atividade (documentos judiciais)

O TikTok e sua matriz chinesa, ByteDance, entraram com uma ação judicial contra os Estados Unidos nesta terça-feira (7), alegando que a lei que dá um ultimato à popular rede social com a ameaça de bani-la do país no próximo ano é "inconstitucional", segundo documentos judiciais.

O Congresso e posteriormente o governo dos Estados Unidos aprovaram no final de abril uma lei que obriga a ByteDance a vender o TikTok, sob pena de banir o aplicativo, argumentando que a empresa coleta dados que podem ser usados pelo governo chinês com fins de espionagem e propaganda.

