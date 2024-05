Avaliação positiva do governo Lula e aprovação pessoal do presidente caem em maio, diz CNT/MDA

SÃO PAULO (Reuters) - A avaliação positiva do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a aprovação do desempenho pessoal do presidente caíram em maio, segundo pesquisa CNT/MDA divulgada nesta terça-feira.

Segundo o levantamento do instituto MDA, encomendado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), 37% avaliam o governo Lula de forma positiva, ante 43% na pesquisa anterior, realizada em janeiro.

Ao mesmo tempo, 30% avaliam o governo de forma negativa, contra 28% em janeiro, e 31% veem o governo como regular, ante 28% na pesquisa anterior.

Já o desempenho pessoal do presidente é aprovado por 51% dos entrevistados, contra 55% em janeiro, e desaprovado por 44%, ante 40% em janeiro.

A pesquisa apontou que 35,8% dos entrevistados que desaprovam Lula afirmaram que já aprovaram a gestão do presidente no passado e passaram a desaprová-la. Dentro deste grupo, 16,3% apontaram má gestão como fator para desaprovar o presidente; 16% indicaram corrupção; 12,8% indicaram economia ruim, desemprego e preços altos; e 10,9% apontaram o que veem como decisões ruins do presidente.

O MDA ouviu 2.002 pessoas entre os dias 1 e 5 de maio, de forma presencial. A margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais.

(Por Eduardo Simões)