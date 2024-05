Elea Digital Data Centers mantém operação em Porto Alegre

SÃO PAULO, 7 MAI (ANSA) - Desde quinta-feira (2), quando o lago Guaíba, no Rio Grande do Sul, começou a transbordar, causando a maior catástrofe climática da história do estado, as equipes da Elea Digital Data Centers trabalham para manter a operação da maior infraestrutura de TI de Porto Alegre.

Mais de 80% da capacidade da Elea Digital Data Centers continua operando plenamente por meio do POA1, situado no bairro de Bela Vista.

Esse site, único com acesso seco na cidade, abriga emergencialmente empresas como a distribuidora de energia estadual, que atende 1,8 milhão de clientes no estado, o centro de tecnologia do governo gaúcho, hospitais, telecom e bancos.

Localizado no 4º Distrito, o data center POA2,que abriga principalmente pontos de troca de tráfego, foi evacuado no sábado (4) para garantir a segurança das equipes. Os clientes deste site foram prontamente notificados e puderam realizar a migração de seus sistemas críticos em tempo.

A Elea Digital está organizando uma rota logística emergencial para manter o provisionamento de recursos essenciais como fibra, conectores de rede e tomadas elétricas a Porto Alegre, de forma a garantir que quem esteja em condição de manter as suas operações de TI ativas possa ter um lugar seguro - e livre das enchentes - para se abrigar.

Em Curitiba, no Paraná, a companhia montou um centro logístico de operações emergenciais de onde envia meios de transporte, peças, equipes e mantimentos ao município gaúcho.

A empresa diz que suas equipes atuam 24 horas por dia a fim de assegurar a continuidade dos negócios dos clientes e prestando assistência aos colaboradores na região, auxílio de deslocamento por barco a moradores e enviando mantimentos para abastecimento local, como água potável.

"Como parte integrante da comunidade gaúcha, a Elea Digital Data Centers lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com as vítimas, equipes de resgate e toda a população de Porto Alegre e das demais áreas atingidas", diz a companhia. (ANSA).

