Desoneração do jeito que os empresários querem é só para aumentar o lucro, afirma Lula

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, voltou a criticar a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos por, segundo ele, beneficiar os mais ricos. As declarações ocorreram durante entrevista no programa Bom Dia, Presidente, da EBC, junto aos ministros Rui Costa (Casa Civil) e Paulo Pimenta (Secom), nesta terça-feira, 7.

"O empresário quer reduzir o que ele paga? Ou seja, ele vai transformar isso em empregos novos? Ele vai transformar isso em aumento de salário? Ele vai transformar isso em estabilidade? Porque só a desoneração, do jeito que eles querem, é só para aumentar o lucro", afirmou o presidente da República.

Lula também disse ter conversado nesta semana com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), sobre a demanda do governo de que haja uma "contrapartida" com a desoneração.

O presidente também defendeu a iniciativa do governo de ter questionado a prorrogação da folha no Supremo Tribunal Federal (STF), apesar da aprovação do projeto na Câmara e no Senado.

"Quando nós entramos na Suprema Corte para que a gente suspendesse a desoneração, o objetivo é sentar na mesa e negociar. E cada empresário diga o que vai fazer", disse Lula.

Segundo o presidente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ficou encarregado de chamar empresários para negociar o destino da desoneração da folha.

"Esse negócio de dizer que é para manter emprego, ninguém garante que mantém emprego. Qual é o contrato que diz que ele vai garantir emprego? Quem é que diz que na primeira crise ele não manda gente embora? Não tem nada escrito. O que nós queremos é apenas seriedade dos empresários", disse Lula.