Governo vai suspender dívida do Rio Grande do Sul até o final do ano

Por Marcela Ayres

BRASÍLIA (Reuters) - O governo vai anunciar a suspensão dos pagamentos da dívida do Rio Grande do Sul com a União até 31 de dezembro, em uma medida de apoio ao Estado em meio à calamidade das chuvas, disse à Reuters uma fonte do governo nesta terça-feira.

De acordo com a fonte, nos cálculos do governo do Rio Grande do Sul, a suspensão implicará uma economia de 3,5 bilhões de reais para o Estado.

A medida foi noticiada mais cedo pelo jornal Folha de S.Paulo.

Na segunda-feira, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou que decreto encaminhado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Congresso reconhecendo estado de calamidade no Rio Grande do Sul abria a possibilidade de suspensão do pagamento do serviço da dívida do Estado com a União, mas que a questão ainda seria avaliada.

Nesta manhã, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse, sem detalhar, que o governo federal terá uma proposta específica para a dívida do Estado.

Segundo o ministro, a proposta ainda está em tratamento e será discutida com o governador gaúcho, Eduardo Leite (PSDB).

O número de mortes causadas pelas chuvas devastadoras que atingiram o Rio Grande do Sul na semana passada subiu para 90 e outros quatro óbitos estão sob investigação, enquanto 132 pessoas seguem desaparecidas e milhares estão desalojadas e enfrentado todo tipo de escassez.

(Reportagem adicional de Lisandra Paraguassu)