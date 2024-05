Netanyahu diz que proposta de trégua do Hamas está muito aquém de exigências essenciais

JERUSALÉM (Reuters) - O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse nesta terça-feira que a mais recente proposta de trégua do grupo islâmico palestino Hamas está muito aquém das exigências essenciais de Israel, acrescentando que a pressão militar continua sendo necessária para resgatar os reféns mantidos em Gaza.

Mais cedo, as forças israelenses assumiram o controle do lado palestino da passagem de fronteira de Rafah, entre o Egito e Gaza, em um movimento que Netanyahu disse ser "um passo muito significativo para a destruição das capacidades militares remanescentes do Hamas."

(Por Maytaal Angel)