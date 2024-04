Grupo Saúde e Cuidados Pessoais sobe 0,78% em abril ante 0,61% em março no IPCA-15

Os gastos das famílias brasileiras com saúde e cuidados pessoais passaram de uma elevação de 0,61% em março para uma alta de 0,78% em abril, gerando uma contribuição positiva de 0,10 ponto porcentual para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) deste mês, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A taxa geral do IPCA-15 foi de 0,21% em abril, o que representou uma desaceleração ante a taxa de 0,36% de março. No IPCA-15 de março, a alta de 0,61% do grupo Saúde e Cuidados Pessoais havia gerado uma contribuição positiva de 0,08 ponto porcentual no resultado geral da inflação.

O movimento em abril foi impulsionado pelos aumentos no plano de saúde e nos produtos farmacêuticos.

Os produtos farmacêuticos subiram 1,36% em abril, resultando numa contribuição conjunta de 0,05 ponto porcentual para o IPCA-15, após a autorização do reajuste de até 4,50% nos preços dos medicamentos, a partir de 31 de março.

Já o plano de saúde encareceu 0,77%, incorporando as frações mensais dos reajustes dos planos novos e antigos para o ciclo de 2023 a 2024.