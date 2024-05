Gopinath defende revitalização da OMC para mitigar fragmentação do comércio global

A primeira vice-diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Gita Gopinath, defendeu que a comunidade internacional deve trabalhar para fortalecer o sistema multilateral baseado em regras, com objetivo de mitigar a fragmentação do comércio global.

Em discurso durante evento do Stanford Institute for Economic Policy Research, Gopinath argumentou que esse processo demanda a retomada do funcionamento do mecanismo de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio (OMC), paralisado desde 2019.

Para a economista, os países também deve buscar mais progressos na gestão de subsídios e restrições ligadas à segurança nacional, além do desenvolvimento de normas para o uso apropriado de políticas industriais.

Gopinath, no entanto, reconhece que essas são medidas complexas. Para ela, alguns passos pragmáticos devem ser tomados antes, como a manutenção de canais de comunicação entre rivais. "Diálogo entre EUA e China - que estamos testemunhando agora - pode ajudar a evitar a concretização do pior cenário", disse.

A dirigente acrescenta que as nações precisam encontrar áreas em que possam trabalhar conjuntamente, apesar do impasse em outras questões. Ela cita como exemplo as discussões no âmbito do clima e de regulação para o comércio digital.