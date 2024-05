Ativista climático alemão está há dois meses em greve de fome

Um ativista ambiental alemão entrou nesta terça-feira (7) no 62º dia de uma greve de fome contra a política climática da Alemanha, à qual se juntaram outros três ativistas.

Os manifestantes, com idades entre 34 e 61 anos, estão acampados no bairro ministerial de Berlim e pedem ao chefe de governo alemão, Olaf Scholz, que reconheça que "a perpetuidade da civilização humana está ameaçada pela catástrofe climática".

Eles também exigem uma "mudança radical de curso" da maior economia da Europa e compromissos para uma redução massiva das emissões de gases de efeito estufa.

O engenheiro de proteção ambiental Wolfgang Metzeler-Kick iniciou a protesta há 62 dias e viu outros ativistas se juntarem a ele, o último deles nesta terça-feira.

"Há anos venho alertando sobre a quantidade excessiva de CO2 em nossa atmosfera", disse o ativista ambiental de 49 anos, com muita experiência em ações de desobediência civil.

Não satisfeito em "colocar em risco a vida", Metzeler-Kick quer levar o protesto um passo adiante: "Vou intensificar minha greve de fome. A partir de amanhã, temporariamente deixarei de beber", afirmou.

Há um ano, os coletivos de defesa do clima têm multiplicado suas ações na Alemanha, com métodos às vezes controversos, como bloquear estradas colando as mãos ao asfalto.

