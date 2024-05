Francês Rudy Gobert é eleito 'Jogador Defensivo' do ano na NBA

Pela quarta vez em sua carreira, o pivô do Minnesota Timberwolves, o francês Rudy Gobert, foi eleito Jogador Defensivo da temporada 2023-2024 da NBA, nesta terça-feira (7).

Gobert, de 31 anos, levou o prêmio com 433 pontos somados na eleição, seguido por Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs, que ganhou o prêmio de 'Calouro' do Ano, com 245. Em terceiro lugar ficou Bam Adebayo, do Miami Heat, com 91.

Durante a temporada 2023-24, Gobert teve média de 14 pontos, 13 rebotes e dois tocos por jogo.

O Minnesota terminou a temporada regular em terceiro lugar na Conferência Oeste, com um retrospecto de 56 vitórias e 26 derrotas. Atualmente, está disputando as semifinais da conferência com uma vantagem de 2 a 0 sobre o atual campeão, o Denver Nuggets.

Dikembe Mutombo (Denver Nuggets, Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers) nas temporadas de 1995, 1997, 1998 e 2001 e Ben Wallace (Detroit Pistons) em 2002, 2003, 2005 e 2006 são os únicos jogadores a receber o prêmio quatro vezes em uma lista seleta à qual hoje se junta Gobert, que também recebeu o prêmio em 2018, 2019 e 2021.

str/gfe/aam

