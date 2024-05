Criança com câncer é transportada para hospital em helicóptero no RS

Uma criança de 10 anos com câncer foi transportada, nesta terça-feira (7), em um helicóptero até um hospital de Porto Alegre (RS) para tratamento médico em meio às chuvas que já deixaram 95 mortos no estado.

O que aconteceu

Menino estava internado na cidade de São Leopoldo. A aeronave da Polícia Militar de São Paulo levou o paciente oncológico até a capital, uma distância de aproximadamente 33 quilômetros.

O helicóptero da PM paulista está no estado desde sábado (4). Ele foi enviado para auxiliar na remoção e resgate de pessoas em situação de risco e funciona como uma "UTI aérea", com equipamentos hospitalares e itens para realização de intervenções cirúrgicas. No total, três aeronaves e 55 policiais de São Paulo atuam no Rio Grande do Sul.

Aeronave também foi usada para transportar uma criança com doença cardíaca. O bebê de 4 meses foi levado, na segunda-feira (6), da cidade de Santa Maria até o Instituto de Cardiologia em Porto Alegre. A ação contou com o apoio de uma aeronave da FAB (Força Aérea Brasileira) e uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul.

Ainda na segunda, outra criança de três anos, com o quadro de insuficiência respiratória, também foi transportada pelo helicóptero até a capital para atendimento médico. "Todos os salvamentos aqui são muito emotivos. Ninguém está aqui por dinheiro. É muito gratificante poder ajudar as pessoas dessa forma", disse a capitão Fabiana Ajjar, médica do Comando de Aviação da PM.

Idosa com ferimentos graves foi transportada para uma UTI em outra cidade. O caso ocorreu no domingo (5), e a paciente conseguiu chegar com o quadro estável na nova unidade de saúde.

Mais de mil pessoas já foram resgatadas pela Polícia Militar de São Paulo até esta terça. Os trabalhos também contam com o apoio do Corpo de Bombeiros e Comando de Avião paulista.

'Situações que fogem do normal', diz enfermeiro

Enfermeiro conta que precisou ir de bote até um hospital de Canoas. Segundo o cabo Isac Coelho, que realiza atendimentos em helicóptero da PM de São Paulo, o resgate foi de pacientes entubados na unidade de saúde.

"Temos que estar preparados até para situações que fogem do normal", disse o enfermeiro do Comando de Aviação paulista. "A água estava batendo uns três metros de altura e afetou toda a rede elétrica e o fluxo de oxigênio do hospital. Andei uns quatro quilômetros de bote e resgatei duas pessoas com vida que estavam lá dentro com a ajuda da equipe médica e do Corpo de Bombeiros de SP e RS", contou.

Profissional da saúde faz parte de equipe que se reveza entre as bases de Canoas e Porto Alegre. Coelho também realiza atendimento ambulatorial na base dos Bombeiros de Porto Alegre, segundo a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo. Ele já prestou aproximadamente 20 atendimentos entre policiais e moradores locais.

Por causa da exposição com a água contaminada, alguns policiais chegam aqui com alergia. Outros chegam com mordidas de cães após salvá-los. (...) Nosso desgaste não chega aos pés das necessidades que as pessoas estão enfrentando neste momento. É um cumprimento de dever.

Cabo Isac Coelho, do Comando de Aviação paulista

Número de mortes chega a 95 no estado

A Defesa Civil informou que subiu para 95 o número de mortos em razão das fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Autoridades ainda investigam quatro mortes que podem estar relacionadas aos temporais. São 131 desaparecidos e 372 feridos, segundo o boletim da Defesa Civil Estadual.

Dos 497 municípios gaúchos, 401 já sofreram alguma consequência dos temporais.

Ao todo, 1.443.950 pessoas foram afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Ao menos ficaram 159.036 mil desalojadas e 48.799 mil estão em abrigos.