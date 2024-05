Filho de Lula critica Leite por ação no RS e apaga postagem: 'Me confundi'

O empresário Luis Claudio Lula da Silva, filho do presidente Lula (PT), fez uma postagem culpando o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), pelo desastre causado pelas chuvas no estado, mas depois apagou a publicação. Ao menos 95 pessoas já morreram.

O que aconteceu

Luis Claudio Lula da Silva escreveu que "a má gestão do governador culminou no desastre" nos municípios gaúchos. Na mesma publicação, feita no X nesta terça-feira (7), ele também compartilhou uma notícia do UOL sobre a Prefeitura de Porto Alegre não ter investido nem um real sequer na prevenção de enchentes em 2023.

Após a repercussão do caso, Luis Claudio apagou a publicação e escreveu um novo texto se retratando. "Venho aqui me retratar, mais cedo postei uma matéria do UOL e acabei me equivocando! Nesse momento todos estão fazendo o possível e impossível para ajudar o RS. Reforço a fala do governador Eduardo Leite: 'Não é hora de procurar culpados'", escreveu horas depois da primeira postagem.

Não é possível comentar na publicação em que o empresário se retratou. As únicas pessoas que podem responder são contas mencionadas diretamente por Luis Claudio. Em abril, ele foi denunciado pela ex-namorada por violência física, moral e psicológica.

Venho aqui me retratar, mais cedo postei uma matéria do UOL e acabei me equivocando! Nesse momento todos estão fazendo o possível e impossível para ajudar o RS.

Reforço a fala do governador Eduardo Leite: "Não é hora de procurar culpados" -- Luis Claudio Lula da Silva (@LuisLulaDaSilva) May 7, 2024

Questionado pelo UOL sobre a publicação, o filho do presidente disse apenas: "Eu confundi a matéria, já retirei do ar e me desculpei". A matéria compartilhada pelo empresário se referia à Prefeitura de Porto Alegre, administrada por Sebastião Melo (MDB), e não ao governo do estado, gerido por Leite.

A reportagem tenta contato com a assessoria do governador Eduardo Leite. O texto será atualizado tão logo haja manifestação.

Presidente do PSDB e deputado criticam empresário

"Misturou oportunismo político e burrice", dizem. O presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, e o deputado Aécio Neves (PSDB-MG), presidente do Instituto Teotônio Vilela, criticaram, em nota, a declaração do filho de Lula. De acordo com eles, Luis Claudio "misturou oportunismo político e burrice ao atacar o governador do Rio Grande do Sul".

Eles apontaram que a matéria compartilhada pelo empresário se referia à Prefeitura de Porto Alegre. "O filho caçula do presidente misturou oportunismo político e burrice ao atacar o governador do Rio Grande do Sul por suposta falta de investimentos em prevenção de desastres naturais. Ele comentava matéria sobre falta de recursos para esse fim no orçamento da Prefeitura de Porto Alegre, que, na verdade, é chefiada pelo MDB, partido aliado do governo de seu pai", diz a nota.

UOL mostrou que Porto Alegre não investiu em prevenção

A Prefeitura de Porto Alegre não investiu um real sequer em prevenção a enchentes em 2023. A situação ocorre mesmo com o departamento que cuida da área tendo R$ 428,9 milhões em caixa. Os dados foram retirados do Portal da Transparência de Porto Alegre.

A Secretaria Municipal de Comunicação, da gestão de Sebastião Melo (MDB), argumentou que o gasto não é zero. A pasta defendeu que investiu em outras áreas que também impactam na prevenção às cheias.

Até chegar a R$ 0, o investimento para prevenção a enchentes caiu dois anos seguidos em Porto Alegre. O orçamento tem um item chamado "Melhoria no sistema contra cheias", que não recebeu recursos no ano passado.

Gastos por ano:

2021 - R$ 1.788.882,48 (R$ 1,7 milhão)

2022 - R$ 141.921,72 (R$ 141 mil)

2023 - R$ 0

A Defesa Civil informou que subiu para 95 o número de mortos em razão das fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Autoridades ainda investigam quatro mortes que podem estar relacionadas aos temporais. São 131 desaparecidos e 372 feridos, segundo o boletim da Defesa Civil Estadual nesta terça-feira (7).

(Com Estadão Conteúdo)