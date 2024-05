Atlético-MG vence Rosario Central (1-0) e vai às oitavas da Libertadores

O Atlético-MG se classificou para as oitavas de final da Copa Libertadores ao derrotar o argentino Rosario Central por 1 a 0, em jogo da quarta rodada do Grupo G nesta terça-feira (7), no estádio Gigante de Arroyito, em Rosário.

Paulinho marcou o gol da vitória do time brasileiro aos 86 minutos. A partida foi disputada com portões fechados em decorrência de uma sanção imposta pela Conmebol ao clube 'auriazul', após os incidentes que sua torcida protagonizou contra o Peñarol na primeira rodada, em que chegou a lançar uma cerca de metal nos torcedores do clube uruguaio.

Com o resultado, e faltando duas rodadas para o final, a equipe de Belo Horizonte, comandada pelo argentino Gabriel Milito, garantiu a vaga nas oitavas, já que continua líder do Grupo G com 12 pontos, seguido pelo Peñarol (6), Rosario Central (4) e o venezuelano Caracas (1), e não pode mais ser alcançado.

Antes da partida, foi respeitado um minuto de silêncio e houve uma homenagem a César Luis Menotti, lenda do futebol e técnico da seleção argentina campeã mundial em 1978, falecido no último domingo aos 85 anos.

- Galo domina -

Apesar de ser visitante, o time mineiro não demorou a assumir a posse de bola e controlar o jogo, e logo teve também a primeira chance, num contra-ataque que Paulinho definiu com um chute cruzado, mas Broun defendeu com um tapa.

Paciente na pressão e preciso na busca, com Scarpa como homem de ligação para avançar pela direita, o Galo voltou a criar chances: num chute de pé esquerdo de Hulk que não saiu forte o suficiente para complicar a vida do goleiro, e logo depois Broun se esticou todo para mandar a escanteio um disparo de Paulinho.

Hulk teve a melhor oportunidade numa cobrança de falta de longa distância que buscava o ângulo direito mas acertou o travessão já longe do alcance de Broun, e depois Rodrigo Battaglia tentou de cabeça mas mandou para fora.

Do outro lado, o Rosario Central resistiu, mas só encontrou fôlego na pressão mineira quando a bola passou pelos pés de Malcorra e Campaz pela esquerda, mas sem gerar chances perigosas para Éverson, que teve uma noite tranquila, com Modica, único atacante, bem marcado pelos zagueiros do Galo.

- Gol da classificação -

O jogo ficou um pouco mais equilibrado no segundo tempo, de certa forma porque o Galo pressionou com menos intensidade do que no início, e porque o Rosario conseguiu sair do cerco.

Foi assim teve sua primeira chance quase aos 60 minutos de jogo, quando a bola chegou a Campaz, que entrou pela esquerda, mas chutou para fora.

Milito decidiu movimentar as peças e colocou Igor Gomes e Alisson para ter mais dinâmica no ataque, e o chileno Eduardo Vargas como atacante, e essas mudanças permitiram que ele abrisse o placar faltando pouco para o fim.

Alisson recebeu de Paulinho e mandou na área onde Vargas não conseguiu alcançar, mas Paulinho sim, mandando para o fundo da rede.

Na quinta rodada, o Galo visita o Peñarol, em Montevidéu, na terça-feira, dia 14. Já o Rosario Central recebe o Caracas na quinta-feira, dia 16.

