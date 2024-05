Lewandowski envia à PF pedido de apuração de fake news sobre chuvas no RS

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, enviou à PF (Polícia Federal) pedido para investigar informações falsas relacionadas às chuvas no Rio Grande do Sul. A solicitação havia sido enviada à pasta nesta terça-feira (7) pela Secom (Secretaria de Comunicação) do governo Lula (PT).

O que aconteceu

A pasta reproduz argumentos do pedido e diz que a desinformação tem atrapalhado as operações de resgate no estado.

O ministério afirma que o objetivo é apurar "narrativas desinformativas e criminosas, destacando-se sua relevância e impacto no aprofundamento da crise social vivida pela população".

O comunicado divulgado pelo Ministério da Justiça também anuncia que, junto com a Advocacia-Geral da União, a pasta vai acionar a Justiça. O objetivo é responsabilizar as pessoas responsáveis pelos conteúdos falsos compartilhados nas redes sociais.

Pedido da Secom

No ofício enviado a Lewandowski, o ministro-chefe da Secom, Paulo Pimenta, listou postagens em redes sociais de opositores. Entre os nomes está o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro), do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) e do coach e ex-candidato nas eleições de 2022 Pablo Marçal.

Pimenta lista onze postagens que seriam relevantes - ou seja, que configurariam fake news danosas às ações contra as enchentes e seus efeitos.

Destaco com preocupação o impacto dessas narrativas na credibilidade das instituições como o Exército, FAB, PRF e Ministérios, que são cruciais na resposta a emergências. A propagação de falsidades pode diminuir a confiança da população nas capacidades de resposta do Estado, prejudicando os esforços de evacuação e resgate em momentos críticos. É fundamental que ações sejam tomadas para proteger a integridade e a eficácia das nossas instituições frente a tais crises Ministro Paulo Pimenta, em ofício a Lewandowski

*Com informações do Estadão Conteúdo