Acidente entre ônibus e carro deixa três mortos na zona leste de SP

Um acidente envolvendo um ônibus e um carro deixou três mortos e dois feridos na manhã desta sexta-feira (26) na zona leste de São Paulo.

O que aconteceu

Os veículos bateram pouco após às 5h na Rua Passagem Funda, no bairro de Guaianases. A informação é do Corpo de Bombeiros de São Paulo.

Três das vítimas tiveram morte constatada no local. A identidade delas não foi divulgada pelos bombeiros.

Vítimas feridas estão em estado grave. Elas são um homem de aproximadamente 20 anos, encontrado inconsciente e com um trauma no abdômen, e uma mulher com traumatismo craniano. Os dois foram levados ao Hospital Santa Marcelina, no bairro de Itaquera.

O UOL buscou a SPTrans para saber qual linha de ônibus se envolveu no acidente e se algum passageiro ficou ferido. O espaço segue aberto para manifestação.