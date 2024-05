Filipinas dizem que não aumentarão tensões no Mar do Sul da China e não usarão canhões de água

MANILA (Reuters) - O presidente Ferdinand Marcos Jr. disse nesta segunda-feira que as Filipinas não usarão canhões de água ou qualquer arma ofensiva no Mar do Sul da China, e que a última coisa que querem é aumentar as tensões na hidrovia estratégica.

"Não seguiremos a guarda costeira chinesa e as embarcações chinesas por esse caminho", afirmou Marcos aos repórteres, acrescentando que a missão da Marinha e da guarda costeira das Filipinas é diminuir as tensões e que não há planos de instalar canhões de água nas embarcações.

A embaixada da China em Manila não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

As Filipinas e a China têm tido vários confrontos em atóis disputados no Mar do Sul da China, principalmente no Second Thomas Shoal.

Na semana passada, Manila protestou contra o uso de canhões de água por Pequim contra embarcações filipinas no recife submerso, descrevendo-o como assédio e "manobras perigosas", após um aumento das tensões nos últimos meses.

As Filipinas afirmam que essas ações têm como objetivo interromper as missões de abastecimento para os soldados filipinos estacionados em um navio no local que Manila aterrou deliberadamente em 1999 para reforçar suas reivindicações marítimas.

"Se as Filipinas realmente quiserem diminuir a escalada da situação no Mar do Sul da China, devem parar imediatamente de enviar navios (...) e parar de enviar suprimentos para navios encalhados ilegalmente", disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China em uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira.

A China reivindica a soberania sobre grande parte do Mar do Sul da China, um canal para mais de 3 trilhões de dólares de comércio anual de navios, incluindo partes reivindicadas por Filipinas, Vietnã, Indonésia, Malásia e Brunei.

Um tribunal internacional em 2016 disse que a reivindicação expansiva da China não tinha base legal, uma decisão que Pequim rejeitou.

(Reportagem de Neil Jerome Morales e Colleen Howe em Pequim)