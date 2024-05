Coreia do Norte fortalece líder Kim com juramentos de lealdade em seu aniversário

Por Minwoo Park e Josh Smith

SEUL (Reuters) - Pela primeira vez desde que o líder Kim Jong Un assumiu o poder em 2011, os norte-coreanos foram convidados a fazer juramentos de lealdade no dia de seu aniversário, informou um instituto de pesquisa sul-coreano, em meio a outras medidas que a Coreia do Norte está tomando para solidificar seu governo.

Os juramentos de lealdade, que a Reuters não conseguiu verificar de forma independente, ocorreram no que se acredita ter sido o 40º aniversário de Kim, em 8 de janeiro, de acordo com o Instituto de Desenvolvimento do Sul e do Norte, uma organização com sede em Seul que divulgou fotos do juramento na sexta-feira.

A Coreia do Norte nunca confirmou oficialmente a data de nascimento de Kim e tradicionalmente essas cerimônias de juramento são realizadas nos aniversários de seu pai e avô, os governantes anteriores do país.

"A escolha de Kim Jong Un de realizar uma cerimônia de juramento de lealdade em seu aniversário de 40 anos, quando ele inicia seu 13º ano no poder, sinaliza uma mudança em direção à assertividade política, afastando-se da abordagem de seus antecessores", disse o instituto em uma análise.

Choi Kyong-hui, presidente do órgão, afirmou à Reuters que a Coreia do Norte pode designar o aniversário de Kim como um aniversário oficial já no próximo ano.

A dinastia da família Kim governa o país desde sua fundação, após a Segunda Guerra Mundial, fortalecendo seu controle sobre o poder por meio da construção de cultos de personalidade ao seu redor.

Pela primeira vez neste ano, a Coreia do Norte parou de se referir ao aniversário do líder fundador Kim Il Sung, em 15 de abril, como o "Dia do Sol", de acordo com uma agência de turismo ocidental que tem parceiros em Pyongyang e analistas que estudam a mídia estatal.

"Devemos ver isso como parte do esforço da Coreia do Norte para reforçar ainda mais a campanha de propaganda da liderança de Kim Jong Un", disse Rachel Minyoung Lee, do programa 38 North, com sede em Washington, sobre a decisão de abandonar o "Dia do Sol"

Ela observou que, embora esses esforços não sejam novos, eles acontecem em fases ao longo dos anos, com a Coreia do Norte acelerando visivelmente as tentativas de destacar a liderança de Kim em determinados anos.