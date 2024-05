Museu do Prado vai expor um Caravaggio que quase foi vendido por 1.500 euros

Um quadro de Caravaggio, que quase foi vendido por 1.500 euros (1.600 dólares, 8.105 reais) em leilão em 2021, será exposto no Museu do Prado graças a um empréstimo temporário do seu proprietário, anunciou a instituição madrilena nesta segunda-feira (6).

A obra, com o título "Ecce Homo", que mostra o Cristo com a coroa de espinhos, é apenas uma das 60 pinturas existentes no mundo atribuídas ao mestre italiano especializado em sombras (1571-1610).

Por acreditar que seu autor era outra pessoa, a obra foi avaliada em 1.500 euros em abril de 2021 por uma casa de leilões espanhola.

O Ministério da Cultura espanhol conseguiu bloquear a operação no último minuto.

Até então, acreditava-se que o óleo sobre tela pertencia a um membro da escola de José de Ribera, pintor espanhol da primeira metade do século XVII conhecido por suas composições religiosas.

Mas o Museu do Prado emitiu um relatório com "provas documentais e estilísticas suficientes" para provar que se tratava realmente de uma pintura de Caravaggio.

Após cuidadosa análise, vários especialistas concluíram "que Ecce Homo é uma obra-prima do artista italiano", afirmou o Museu do Prado em comunicado.

Este fato confere à tela, realizada entre 1605 e 1609, "um valor extraordinário", pois "é uma das cerca de 60 obras conhecidas de Caravaggio que existem".

A verificação "representa uma das maiores descobertas da história da arte", celebrou o museu de Madri.

A pintura, recentemente restaurada, estará exposta no Prado de 28 de maio a outubro, graças à "generosidade" do seu "novo proprietário", que a "cederá em empréstimo temporário", detalhou o museu.

A instituição não revelou a identidade deste novo proprietário nem o preço que pagou pela obra.

