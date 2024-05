Adnoc desiste de manter negociações para compra de fatia da Novonor na Braskem

SÃO PAULO (Reuters) -A Braskem anunciou nesta segunda-feira que o grupo de Abu Dhabi Adnoc não tem mais interesse em continuar com negociações com a Novonor para aquisição de participação da empresa na petroquímica brasileira.

"Fomos informados pela Adnoc que não têm interesse em dar continuidade ao processo de análise e negociações com a Novonor sobre a potencial transação", afirmou a Novonor em comunicado publicado pela Braskem em fato relevante ao mercado.

"A Novonor segue plenamente engajada no processo, em linha com o compromisso assumido com suas partes relacionadas", acrescentou a empresa.

A Adnoc havia apresentado em novembro uma oferta não vinculante pela participação da Novonor na Braskem que implicava um preço por ação de 37,29 reais, totalizando um valor de 10,5 bilhões de reais.

A ação da Braskem encerrou na sexta-feira cotada a 23,05 reais.

A Novonor detém uma participação de 38,3% por cento da Braskem, dividindo o controle da empresa com a Petrobras.

(Por Alberto Alerigi Jr.Edição de Paula Arend Laier e Eduardo Simões)