Suíça convida Vaticano para cúpula de paz sobre Ucrânia em junho

ROMA, 6 MAI (ANSA) - O governo da Suíça convidou o Vaticano para participar da cúpula sobre a paz na Ucrânia que será realizada no país europeu, entre os dias 15 e 16 de junho.

"Convidamos a Santa Sé para a cúpula sobre a paz na Ucrânia que se realizará na Suíça em junho. O Vaticano está muito positivo em relação a conferência", afirmou a presidente suíça, Viola Amherd, em entrevista à imprensa no último domingo (5), após se reunir com o papa Francisco na Itália.

Segundo a líder suíça, a conversa com o Pontífice foi "interessante" e aconteceu em "uma atmosfera acolhedora".

"Falamos em particular sobre a guerra na Ucrânia e outros pontos problemáticos no mundo", revelou ela.

Amherd ainda presenteou Jorge Bergoglio com uma caixa de chocolates suíços, um CD de Carlos Gardel, uma jarra com copos de vidro com a reprodução do Monte Cervino e alguns selos suíços do ano de seu nascimento.

De acordo com comunicado da Santa Sé, a presidente da Suíça também se reuniu com o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, e com o secretário para as Relações com os Estados e Organizações Internacionais, arcebispo Paul Richard Gallagher.

Na ocasião, eles trataram algumas "problemáticas de caráter internacional, com particular referência aos conflitos na Ucrânia e em Israel e Palestina", e o necessário compromisso de promover a paz, na busca de uma solução diplomática que leve ao fim das hostilidades o mais rápido possível".

O governo suíço realizará uma conferência de paz de alto nível para a Ucrânia, na tentativa de "desenvolver um entendimento comum entre os Estados participantes no caminho para uma paz abrangente, justa e duradoura na Ucrânia". (ANSA).

