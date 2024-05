Macron e Von der Leyen pressionam Xi sobre comércio durante encontro em Paris

Por Elizabeth Pineau e Tassilo Hummel

PARIS (Reuters) - O presidente da França, Emmanuel Macron, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pediram ao presidente da China, Xi Jinping, que garanta um comércio mais equilibrado durante uma visita do líder chinês a Paris, na qual Macron também o pressionará sobre a guerra na Ucrânia.

Xi está na Europa pela primeira vez em cinco anos, em um momento de crescentes tensões comerciais, com a União Europeia investigando vários setores chineses, incluindo as exportações de veículos elétricos, enquanto Pequim investiga principalmente as importações de conhaque fabricado na França.

Macron disse que a Europa e a China estão em um momento histórico que exige a resolução de dificuldades estruturais, incluindo a obtenção de condições equitativas para as empresas.

"O futuro de nosso continente também dependerá muito claramente de nossa capacidade de desenvolver ainda mais, de forma equilibrada, nosso relacionamento com a China", disse ele enquanto os três se sentavam em uma mesa redonda no Palácio do Eliseu.

Minutos antes, Macron e Xi apertaram as mãos no pátio do palácio, enquanto a orquestra da Guarda Republicana tocava uma música de boas-vindas.

Macron tem a tendência de abraçar seus pares, mas não Xi. Dessa vez, ele apenas apertou o braço do líder chinês enquanto eles se cumprimentavam.

Em breves comentários públicos antes das discussões a portas fechadas, Xi respondeu que considera as relações com a Europa uma prioridade da política externa da China e que ambos devem manter o compromisso com a parceria.

"À medida que o mundo entra em um novo período de turbulência e mudança, como duas forças importantes neste mundo, a China e a Europa devem aderir ao posicionamento de parceiros, aderir ao diálogo e à cooperação", disse Xi.

Von der Leyen disse que a China e a Europa têm um interesse comum na paz e na segurança, mas que a relação é desafiada por questões ligadas ao acesso ao mercado e ao comércio.

"Temos uma relação econômica substancial entre a UE e a China", disse ela. "Mas essa relação também é desafiada, por exemplo, pelo excesso de capacidade induzido pelo Estado, acesso desigual ao mercado e dependências excessivas, e todas essas são questões que abordaremos hoje."

Os 27 membros da UE -- em especial a França e a Alemanha -- não estão unificados em sua atitude em relação à China, o que não ajuda a obter mudanças do país asiático. Enquanto Paris defende uma linha mais dura em relação aos veículos elétricos chineses, Berlim quer agir com mais cautela, segundo fontes.

O chanceler alemão, Olaf Scholz, não se juntará a Macron e Xi em Paris devido a compromissos anteriores, disseram fontes.