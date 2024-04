Stellantis anuncia investimento bilionário para novo SUV e outros 5 carros

A Stellantis acaba de anunciar a produção do novo Peugeot 2008 na Argentina, projeto com investimento de R$ 1,4 bilhão (US$ 270 milhões). O SUV compacto começa a ser fabricado no país vizinho ainda em 2024.

Além disso, o grupo automotivo revelou o investimento de R$ 13 bilhões na fábrica de Goiana, Pernambuco, onde são feitos modelos como a Ram Rampage, Fiat Toro, Jeep Renegade, Compass e Commander.

Os planos para a fábrica pernambucana fazem parte de um total de R$ 30 bilhões de investimentos no país. Por sua vez, o dinheiro aplicado no 2008 é de um plano anterior, não incluído no novo anúncio de investimentos do ciclo 2025/2030, plano que inclui outros R$ 2 bilhões para a Argentina.

Prevista há muito tempo, a confirmação do novo 2008 argentino demorou. "Nós seguramos um pouco essa comunicação claramente, estávamos esperando também ver o cenário político e econômico da Argentina, mas está na hora de lançar esse novo produto que estava pronto", explicou Emanuele Cappellano, Presidente da Stellantis para a América do Sul.

A fábrica de Palomar, Argentina, já havia sido atualizada para receber a plataforma modular CMP (Common Modular Platform), a mesma do 208 também produzido na planta, com investimento de US$ 320 milhões, o equivalente a R$ 1,65 bilhão.

Batizado de Next Level (próximo nível, em inglês), o plano estratégico inclui seis pilares: aceleração do negócio; experiência do cliente; excelência operacional; descarbonização; pessoas e finanças.

Onde será aplicado o investimento em Pernambuco

Entre os seus planos para a unidade de produção, a Stellantis deseja ampliar o parque de fornecedores locais de 38 para cerca de 100, uma maneira de enfrentar flutuações de mercado e incrementar a proximidade logística, diminuindo o custo. O conteúdo de nacionalização pode aumentar, atualmente, está pouco abaixo de 80%.

A aplicação do montante contempla novos produtos. De acordo com o presidente, os "R$ 13 bilhões claramente em plataformas, mais novos carros, novos modelos, alguns deles são inéditos para o mercado brasileiero".

Ainda neste ano serão lançados seis carros, entre eles, o próprio 2008 e o Citroën Basalt, SUV cupê feito sobre a base da família C3. E podemos esperar também pelos primeiros carros Bio-Hybrid, um grande plano de eletrificação da Stellantis. O ciclo de investimentos previstos entre 2025 e 2030 inclui 40 novos produtos de todos os segmentos.

Plataformas híbridas e elétrica

Stellantis apresentou no ano passado as novas plataformas para produção de carros híbridos flex no Brasil Imagem: Alessandro Reis/UOL

Quanto aos Bio-Hybrid, a Stellantis já anunciou que serão quatro plataformas. O mais simples inclui um motor elétrico que substitui o alternador e o motor de partida, entregando torque adicional para o propulsor a combustão - até 3 kW, o equivalente a 4 cv - e maior economia de combustível. A bateria de íon de lítio tem 12 Volts.

Mais sofisticada, a Bio-Hybrid e-DCT tem dois motores elétricos, um deles é o mesmo super alternador, enquanto outro maior é acoplado à transmissão, contando com 48 Volts.

O passo seguinte é a plataforma plug-in, cuja bateria de íon de lítio de 380V é recarregada pela regeneração da energia em desacelerações e, obviamente, pela recarga em uma tomada. Também há uma opção totalmente elétrica.

O mix entre elas será definido em parte pelo comportamento do mercado. "Existe um problema de definição de qual vai ser a demanda do mercado nos próximos cinco anos. Vai puxar mais para os elétricos, vai ser mais para o híbrido, vai ser mais para híbrido plug-in? Acho que a melhor resposta que podemos dar é a flexibilidade", explica Cappellano.

