Voluntários fazem cordão humano para resgatar pessoas em Canoas (RS); veja

Do UOL, em São Paulo

Voluntários deram as mãos e fizeram na noite de sábado (4) um cordão humano para puxar barcos que carregavam pessoas ilhadas no bairro Mathias Velho, em Canoas (RS), na região metropolitana de Porto Alegre.

O que aconteceu

Um esforço humano para realizar os resgates. Um vídeo publicado no X, ex-Twitter, mostra o momento em que dezenas de voluntários, que estão com água enlameada perto da altura do pescoço, arrastam três embarcações por cordas ligadas umas às outras. (assista abaixo).

Pessoas comemoram cada resgate feito com gritos e aplausos. As imagens mostram que entre as pessoas socorridas há adultos, crianças, idosos e animais de estimação. "Deve ser um misto de felicidade por ser resgatado e de tristeza por ter perdido tudo", comentou uma usuária na publicação.

A cheia dos rios Sinos e Gravataí deixou Canoas ilhada. Um campus da Ulbra (Universidade Luterana do Brasil) foi improvisado para receber famílias desabrigadas. Há registros de alagamento por todo o município.

O resgate em Canoas acontece em meio às tempestades no Rio Grande do Sul. A Defesa Civil do estado informou na tarde deste domingo (5) que 75 pessoas morreram em decorrências das enchentes. Outros seis óbitos estão sob investigação.

Cento e três pessoas ainda estão desaparecidas em todo o estado. O órgão afirma que ainda há 155 pessoas feridas, embora não tenha especificado a gravidade dos ferimentos.

Mais de 780 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas. Até o momento, 16.609 estão em abrigos e 88.019 continuam desalojadas no Rio Grande do Sul.