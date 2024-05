Defesa Civil confirma que chuvas no Rio Grande do Sul deixam 15.192 pessoas desabrigadas

A Defesa Civil acabou de divulgar o balanço de hoje sobre as fortes chuvas que causaram estragos em diversas cidades do Rio Grande do Sul. No boletim das 9h, foi informado que foram afetados 332 municípios, com 15.192 pessoas desabrigadas, 80.573 desalojados e 707.190 pessoas afetadas.

O boletim destaca ainda que há 155 pessoas feriadas até o momento, além de 101 desaparecidos, 66 mortes confirmadas e outras 6 mortes ainda sendo investigadas.