Braço armado do Hamas reivindica ataque na fronteira entre Israel e Gaza

O braço armado do grupo islâmico palestino Hamas reivindicou neste domingo a responsabilidade por um ataque à passagem de Kerem Shalom entre Israel e Gaza, que, segundo relatos da mídia israelense e palestina, resultou em vítimas israelenses.

Os militares israelenses disseram que 10 projéteis foram lançados de Rafah, no sul de Gaza, em direção à passagem, que, segundo eles, agora está fechada para caminhões de ajuda que entram no enclave costeiro. Entretanto, outras passagens permanecem abertas.

O braço armado do Hamas disse que disparou foguetes contra uma base do Exército israelense perto da passagem, mas não confirmou de onde os disparou. A mídia do Hamas citou uma fonte próxima ao grupo dizendo que a passagem comercial não era o alvo.

Mais de um milhão de palestinos estão abrigados em Rafah, perto da fronteira com o Egito.

Israel prometeu entrar na cidade de Gaza, ao sul, e expulsar as forças do Hamas de lá, mas tem enfrentado uma pressão cada vez maior para conter o fogo, já que a operação poderia inviabilizar os frágeis esforços humanitários em Gaza e colocar em risco muitas outras vidas.

O ataque de domingo ao cruzamento ocorreu em um momento em que as esperanças de negociações de cessar-fogo em andamento no Cairo diminuíram.