Chelsea goleia West Ham (5-0) e segue sonhando com vaga europeia

O Chelsea goleou o West Ham em casa por 5 a 0, num clássico de Londres, neste domingo, pela 36ª rodada da Premier League e manteve vivas as chances de disputar uma das competições europeias na próxima temporada.

A tarde foi perfeita para a equipe comandada pelo técnico argentino Mauricio Pochettino, já que além do ótimo resultado contou com o retorno do atacante francês Christopher Nkunku, afastado desde o final de fevereiro.

Com 54 pontos, o Chelsea está em sétimo e dois pontos atrás do Newcastle, sexto colocado. Neste momento está à frente do Manchester United (8º, 54 pontos), que visita o Crystal Palace (14º) na segunda-feira.

O sexto lugar oferece uma vaga na próxima Conference League ou até mesmo na Liga Europa caso o Manchester City vença a final da Copa da Inglaterra, no dia 25 de maio, contra o vizinho Manchester United.

Na partida deste domingo, o Chelsea começou bem, com três gols antes dos 40 minutos, de Cole Palmer (15'), Conor Gallagher (30') e Noni Madueke (36').

No segundo tempo o senegalês Nicolas Jackson completou a goleada com uma dobradinha (48' e 80').

Para Palmer foi o seu 21º gol nesta Premier League, às vésperas de seu 22º aniversário.

Ele está sendo decisivo nesta temporada para o Chelsea, com nove assistências neste campeonato.

O Chelsea, campeão europeu em 2012 e 2021, ainda tem três jogos para disputar nesta Premier League, contra Nottingham Forest, Brighton e Bournemouth.

Nkunku entrou aos 77 minutos. Ele não jogava desde a final da Copa da Liga que o Chelsea perdeu em 25 de fevereiro para o Liverpool.

Já o Brighton (11º) surpreendeu ao vencer por 1 a 0 o Aston Villa (4º), que teve uma semana para ser esquecida. Na última quinta-feira perdeu por 4 a 2 em casa para o Olympiacos no jogo de ida das semifinais da Conference League, competição em que na próxima quinta-feira terá a obrigação de buscar uma virada na Grécia.

O brasileiro João Pedro marcou de cabeça o gol da vitória do Brighton na reta final (87'), após perder um pênalti.

O Aston Villa, que ocupa a zona da Champions, continua tendo uma boa vantagem sobre o quinto colocado Tottenham, que está sete pontos atrás do time de Birmingham antes do encerramento dos jogos deste domingo com a visita dos 'Spurs' ao Liverpool (3º).

--- Jogos da 36ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Luton Town - Everton 1 - 1

- Sábado:

Arsenal - AFC Bournemouth 3 - 0

Brentford - Fulham 0 - 0

Sheffield United - Nottingham 1 - 3

Burnley - Newcastle 1 - 4

Manchester City - Wolverhampton 5 - 1

- Domingo:

Brighton - Aston Villa 1 - 0

Chelsea - West Ham 5 - 0

Liverpool - Tottenham

- Segunda-feira:

(16h00) Crystal Palace - Manchester United

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 83 36 26 5 5 88 28 60

2. Manchester City 82 35 25 7 3 87 33 54

3. Liverpool 75 35 22 9 4 77 36 41

4. Aston Villa 67 36 20 7 9 73 53 20

5. Tottenham 60 34 18 6 10 67 54 13

6. Newcastle 56 35 17 5 13 78 56 22

7. Chelsea 54 35 15 9 11 70 59 11

8. Manchester United 54 34 16 6 12 52 51 1

9. West Ham 49 36 13 10 13 56 70 -14

10. AFC Bournemouth 48 36 13 9 14 52 63 -11

11. Brighton 47 35 12 11 12 53 57 -4

12. Wolverhampton 46 36 13 7 16 49 60 -11

13. Fulham 44 36 12 8 16 51 55 -4

14. Crystal Palace 40 35 10 10 15 45 57 -12

15. Everton 37 36 12 9 15 38 49 -11

16. Brentford 36 36 9 9 18 52 60 -8

17. Nottingham 29 36 8 9 19 45 63 -18

18. Luton Town 26 36 6 8 22 49 78 -29

19. Burnley 24 36 5 9 22 39 74 -35

20. Sheffield United 16 36 3 7 26 35 100 -65

