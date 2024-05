Chefe de agência da ONU diz que Israel o impediu de entrar em Gaza

O chefe da Agência da ONU para os Refugiados Palestinos (UNRWA), Phillippe Lazzarini, denunciou neste domingo (5) que as autoridades israelenses o impediram de entrar em Gaza pela segunda vez desde o início da guerra em 7 de outubro.

"As autoridades israelenses seguem negando o acesso humanitário para as Nações Unidas", escreveu Lazzarini no X, antigo Twitter.

Esta mesma semana me negaram - pela segunda vez - a entrada em Gaza, onde eu deveria estar com nossos colegas da UNRWA, incluindo aqueles que estão na linha de frente", acrescentou.

Lazzarini já disse em meados de março que Israel não o havia autorizado a entrar no enclave palestino.