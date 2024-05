SP receberá Semana da Música Italiana com vencedor de Sanremo

SÃO PAULO, 5 MAI (ANSA) - O estado de São Paulo receberá entre o fim de maio e o início de junho a segunda edição da Semana da Música Italiana, que desta vez incluirá dois shows do cantor Diodato, vencedor do Festival de Sanremo em 2020.

A iniciativa é promovida pelo Instituto Italiano de Cultura de São Paulo e pelo Sesc São Paulo, por ocasião dos 150 anos da imigração italiana no Brasil.

Os shows de Diodato em solo paulista acontecerão no Sesc Jundiaí, em 1º de junho, e no Sesc Pinheiros, na capital paulista, no dia 2.

Também fazem parte da programação duas apresentações da banda indie ítalo-brasileira Selton: uma em 30 de maio, no Sesc Sorocaba, e outra na Comedoria do Sesc Pompeia, em São Paulo, em 1º de junho.

O objetivo da Semana da Música Italiana é promover e divulgar no Brasil grupos e artistas do cenário musical contemporâneo do "Belpaese".

Além dos shows no âmbito desse evento, Diodato também se apresentará em Porto Alegre (24 de maio), Curitiba (26 de maio) e no Rio de Janeiro (29 de maio). (ANSA).

