Verona bate Fiorentina e ganha fôlego contra rebaixamento

VERONA, 5 MAI (ANSA) - O Hellas Verona derrotou a Fiorentina neste domingo (5) por 2 a 1, em casa, e ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento na Série A da Itália.

O time gialloblù abriu o placar aos 13 minutos de jogo, com Darko Lazovic, de pênalti, e Gaetano Castrovilli empatou aos 42.

No entanto, aos 14 do segundo tempo, Tijjani Noslin sacramentou a vitória do Verona, que chegou a 34 pontos no campeonato, em 14º lugar.

A Udinese, que abre a zona de rebaixamento em 18º, tem 29 pontos e quatro partidas para fazer. Já a Fiorentina estacionou nos 50 pontos, na oitava posição, e viu diminuir suas chances de chegar à Liga Europa.

Simultaneamente, Frosinone e Empoli empataram por 0 a 0 e chegaram aos mesmos 32 pontos na Série A, em 16º e 17º lugares, respectivamente, logo acima da Udinese. (ANSA).

